Калуга, 17 ноября 2021, 20:42 — REGNUM Семь представителей Калужской области вышли в финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход». Всего в финал конкурса вышла тысяча человек из 76 регионов России, сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM организаторы конкурса.

Участники конкурса «Твой Ход»
Участники конкурса «Твой Ход»
Tvoyhod.online

Среди финалистов из Калужской области: Владислав Карандашов, Алексей Конкин, Александр Офицеров, Антонина Купряшина из Обнинского института атомной энергетики — филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Алексей Пучков из Калужского филиала Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Алиса Ковалёва из Среднерусского гуманитарно-технологического института, Артём Стефанский из Калужского филиала Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Тимирязева. С 27 по 29 ноября в Сочи они будут претендовать на главные награды.

Финал студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет в сочинском парке науки и искусства «Сириус». В итоге будут названы 200 победителей, каждый из которых получит премию в размере миллиона рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Многие активные участники конкурса будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

"Сегодня у студентов есть большой запрос на помощь в самоопределении, раскрытии своего потенциала, построении траектории развития и определении профессиональных предпочтений», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Всероссийский конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

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