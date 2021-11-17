Калуга, 17 ноября, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Семь представителей Калужской области вышли в финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход». Всего в финал конкурса вышла тысяча человек из 76 регионов России, сообщили 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM организаторы конкурса.

Tvoyhod.online Участники конкурса «Твой Ход»

Среди финалистов из Калужской области: ВладиславКарандашов, Алексей Конкин, Александр Офицеров, Антонина Купряшина из Обнинского института атомной энергетики — филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Алексей Пучков из Калужского филиала Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Алиса Ковалёва из Среднерусского гуманитарно-технологического института, Артём Стефанский из Калужского филиала Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Тимирязева. С 27 по 29 ноября в Сочи они будут претендовать на главные награды.

Финал студенческого конкурса «Твой Ход» пройдет в сочинском парке науки и искусства «Сириус». В итоге будут названы 200 победителей, каждый из которых получит премию в размере миллиона рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Многие активные участники конкурса будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

"Сегодня у студентов есть большой запрос на помощь в самоопределении, раскрытии своего потенциала, построении траектории развития и определении профессиональных предпочтений», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Всероссийский конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.