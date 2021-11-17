Мурманск, 17 ноября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. С начала года мурманский аэропорт обслужил 1 145 184 пассажира, что на 34% превышает прошлогодний показатель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

Nikolay Belyaev Мурманск

По данным пресс-службы, только в октябре услугами воздушной гавани воспользовались более 114 тысяч человек.

«Мы рады долгожданному открытию прямых международных перелетов. Ведь уже в октябре первые туристы полетели из Мурманска в Шарм-Эль-Шейх», — прокомментировал генеральный директор аэропорта Руслан Степанец.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти выделят субсидии на авиарейсы до Сочи и Воронежа.