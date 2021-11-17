Москва, , 17:04 — REGNUM В России ситуация с сокращением иностранной рабочей силы способствовала ее более продуманному использованию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала выводы агентства «Блумберг» о том, что на российскую экономику отрицательно влияет дефицит иностранных рабочих рук.

Миграция

«В настоящее время серьёзный дефицит иностранной рабочей силы наблюдается только в строительстве, где её доля была наибольшей, — сказала Иванова-Швец. — Остальные отрасли с высокой долей иностранной рабочей силы (розничная торговля, ЖКХ, сельское хозяйство) справляются за счёт оставшихся мигрантов и привлечения местной рабочей силы. Например, аграрный сектор отмечает, что со сбором урожая справились своими силами. В розничной торговле из-за дефицита рабочих рук растёт заработная плата. Но ситуация с сокращением иностранной рабочей силы способствовала ее более продуманному использованию в условиях её дефицита».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мэру Москвы сообщили, что количество мигрантов на строительных объектах сокращается.

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