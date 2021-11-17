Лондон, 17 ноября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Вопрос о возвращении мраморных скульптур Парфенона в Грецию был не просто «примечанием» в визите премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса в Великобританию и в его встрече с британским коллегой, а предметом повышенного интереса. Об этом Мицотакис сообщил в интервью Financial Times 16 ноября.

Парфенон

По мнению Мицотакиса, довольно веским аргументом в пользу возвращения скульптур могла бы стать роль Великобритании в мире. Греческий премьер сказал, что на месте своего британского коллеги Бориса Джонсона посмотрел бы на ситуацию с точки зрения того, что «Британия действительно играет роль в мире после Брексита», и увидел бы, каким «фантастическим переворотом для публичной дипломатии» предстала бы идея возвращения мрамора с такой точки зрения.

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Премьер-министр Греции сказал, что понимает позицию Британского музея о том, что потенциальное возвращение мраморных скульптур Парфенона может привести к тому, что «все будут просить всё, что есть в музее», но настаивает, что мраморные скульптуры Парфенона являются особым случаем.

Мицотакис отметил, что в 1986 году Мелина Меркури, бывший министр культуры Греции и ярый борец за возвращение мрамора, была приглашена Джонсоном в Оксфордский союз для обсуждения этого вопроса, и в то время он был страстным сторонником возвращения мрамора.

Мицотакис сообщил, что продолжит взаимодействовать как с британским правительством, так и с Британским музеем по этому вопросу.