Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге арестовали на два месяца уже бывшего офицера ГИБДД, который во время семейной ссоры несколько раз выстрелил из травматического пистолета в свою супругу. Об этом 17 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Арест Fokusutama.com

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 15 ноября майор Сергей Марков приехал к своей жене, с которой находился в бракоразводном процессе, чтобы обсудить дальнейшую судьбу их общего ребенка. Однако разговор не заладился, и на лестничной клетке многоэтажного жилого дома в посёлке Горелово между супругами разгорелась ссора. Во время неё мужчина не менее шести раз выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в область головы, а также в конечности женщины. В результате ей были причинены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваные раны лба и огнестрельное ранение правого и левого предплечья.

Как считает следствие, полицейский хотел убить супругу, но довести свой преступный умысел до конца не смог. Женщина смогла убежать и обратиться за помощью к соседям. После чего она была госпитализирована в городскую больницу №26, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Марков сбежал с места преступления и попытался скрыться в Ленобласти. По дороге в Псков он был задержан, после чего ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

«От дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого)», — сообщили в ОПС.

В свою очередь следствие ходатайствовало перед судом об аресте Сергея Маркова, так как во время задержания мужчина не только попытался скрыться от правоохранителей, но также отказался от прохождения медицинского освидетельствования, из-за чего на него было составлено два административных протокола. Также по опыту службы в правоохранительных органах он знает порядок расследования уголовных дел, проведения оперативно-разыскной деятельности (ОРМ) и других процессуальных действий, ввиду чего он может воспрепятствовать производству по уголовному делу.

«Марков и защитник возражали, полагали, что возможно избрание меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, так как Марков скрываться не намерен. Просили избрать домашний арест по месту жительства брата обвиняемого, также ссылались на то, что доводы следователя не находят должного подтверждения», — уточнили в пресс-службе суда.

Как минимум до 14 января 2022 года Сергей Марков проведет в СИЗО.

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