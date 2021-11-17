Москва, 17 ноября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Нагнетание панических настроений о скором обвале рубля носят спекулятивный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала итоги исследования, которое показало, что почти 37% жителей РФ ждут подорожания доллара и евро в 2022 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Ожидания жителей по поводу роста стоимости доллара/евро по отношению к рублю беспочвенны, — сказала она. — Нагнетание панических настроений о скором обвале рубля носит спекулятивный характер. Объективных причин на сегодняшний день нет, потому как на укрепление национальной валюты влияют высокие цены на нефть и газ. Впереди зимний период, и не все экономики прошли полностью восстановительный период. Поэтому можно с уверенностью сказать, что спрос и цены на ведущие энергоносители в ближайшей перспективе останутся на том же высоком уровне, что и сейчас. К тому же значительную роль в установлении курса валют играют интервенции ЦБ РФ, осуществляя время от времени покупку или продажу валюты».

При этом она отметила, что краткосрочное ослабление рубля к концу 2021 — началу 2022 года может быть вызвано плановыми выплатами дивидендов иностранных акционеров и членов наблюдательных советов крупных российских компаний.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября доллар на Московской бирже упал на 1%.