Москва, 17 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Банк России в управлении международными резервами делает ставку на золото как универсальный денежный эквивалент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Центральный банк РФ, управляя международными резервами, делает ставку на золото как универсальный денежный эквивалент, а также на евро и юань с учетом структуры национального внешнеторгового оборота, — сказала она. — Так, доля золота в международных резервах РФ составляет почти четверть от общего объема, евро — почти 30%, а юаня — около 13%. Вложения средств в казначейские облигации США наряду с вложениями в другие иностранные активы и золото обеспечивает принцип диверсификации международных резервов Банка России. При этом тренд сокращения долларовых активов соответствует политике дедолларизации российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова объяснила, чем опасны вложения в ценные бумаги США.