Казань, 17 ноября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Уже 15 человек обратились за медицинской помощью после отравления метанолом в Казани. Об этом заявила главный токсиколог минздрава РТ, заведующая отделением токсикологии городской клинической больницы №7 Казани Алия Насибуллина.

Unece.org Отравление

«13 человек находятся в больнице в Казани. Одна — в Башкирии, еще одна девушка в Москве. Она в реанимации», — цитирует доктора «Интерфакс-Поволжье».

ИА REGNUM напоминает, в Казани продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после массового отравления метанолом. Следствием установлено, что пострадавшие перепутали спиртосодержащую жидкость с незамерзающей автомобильной жидкостью. Один из членов компании 15 ноября приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой таре. В дальнейшем бутыль в багажнике каршерингового автомобиля была доставлена в коттедж. В багажнике машины в том же объеме находилась бутылка с незамерзающей автомобильной жидкостью. Молодые люди по ошибке взяли ее с собой, после чего добавили в жидкость ароматизаторы и употребили.

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