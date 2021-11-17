Казань, , 17:12 — REGNUM В Татарии потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости, составляет 60 944 вакансии. Только за отчетную неделю работодатели предложили около 3,1 тыс. вакантных рабочих места, сообщает 17 ноября пресс-служба минтруда, занятости и соцзащиты РТ.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в республике на учете в качестве безработных официально зарегистрировано 13 887 человек, что на 708 жителей меньше, чем за минувшие семь дней. Уровень регистрируемой безработицы в Татарии составляет 0,69% от численности рабочей силы.

Из числа новых безработных 512 человек ранее осуществляли трудовую деятельность, 22 человека приобрели статус официальных безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России за период пандемии численность мигрантов сократилась почти в два раза и некоторые рабочие места занимает местная рабочая сила.

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