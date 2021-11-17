София, 17 ноября 2021, 17:00 — REGNUM В Софии состоялась торжественная церемония отправки в Антарктиду 30-й научной экспедиции специалистов из Болгарии. Об этом 17 ноября сообщило Болгарское радио.
Флаг Республики Болгария, который будет водружен на одной из полярных станций, участникам проекта передал действующий президент страны Румен Радев.
По словам Радева, каждый гражданин Болгарии, работающий в Антарктиде, может рассчитывать на «дополнительную финансовую поддержку государства».
Согласно официальной информации, в ходе 30-й по счету своей миссии в Антарктиде болгарские ученые построят новую лабораторию для изучения океана, а также реализуют ряд программ в области метеорологии. Болгария стала участницей проекта освоения региона в 1991 году.