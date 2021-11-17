София, 17 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Софии состоялась торжественная церемония отправки в Антарктиду 30-й научной экспедиции специалистов из Болгарии. Об этом 17 ноября сообщило Болгарское радио.

Oceanbook.at В Антарктиде

Флаг Республики Болгария, который будет водружен на одной из полярных станций, участникам проекта передал действующий президент страны Румен Радев.

Радев «Уже никто не ставит под сомнение тот факт, что наша страна внесет свой достойный вклад в антарктические научные исследования. В ближайшем будущем София займет свое место на карте новых исследований региона».

По словам Радева, каждый гражданин Болгарии, работающий в Антарктиде, может рассчитывать на «дополнительную финансовую поддержку государства».

Согласно официальной информации, в ходе 30-й по счету своей миссии в Антарктиде болгарские ученые построят новую лабораторию для изучения океана, а также реализуют ряд программ в области метеорологии. Болгария стала участницей проекта освоения региона в 1991 году.