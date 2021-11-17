Анкара, 17 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Турция может обратиться к России по вопросу закупки новых истребителей в случае отказа США поставить Анкаре истребители F-16, заявил 17 ноября турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Jerry Gunner Самолёт ВВС Турции

Он пояснил, что речь идет о поставках истребителей в счет финансовых средств, ранее уже выплаченных турками на закупку американских истребителей пятого поколения F-35.

По словам Акара, переговоры Турции и США о поставках истребителей F-16 пока не завершены, турецкая делегация остается в Вашингтоне.

В Турции надеются на положительный исход этих переговоров, но не исключают, что американцы вновь откажутся расплачиваться по своим долгам.

В этом случае, пояснил министр обороны Турции, Анкара может обратиться к России и купить у неё новые самолеты для своих ВВС.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заблокировал получение Турцией новых истребителей F-35 из-за закупки российских комплексов ПВО, при этом США не возвращают полученные от Анкары деньги.