Йошкар-Ола, 17 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Марий Эл поступило 50 380 доз четырехвалентной вакцины от гриппа «Ультрикс квадри». Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Вакцина «Ультрикс форте»

До настоящего момента в Марий Эл прививку от гриппа сделали 22,1% населения республики, что составляет 35,6% от плана. Вакцинированы около 90 тыс. детей и почти 60 тыс. взрослых жителей региона.

В минздраве отметили, что вакцинировать против гриппа и коронавируса можно одновременно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Марий Эл поступила партия вакцины «Спутник лайт» в объеме 11 150 доз. Данная вакцина рекомендована для ревакцинации и первой вакцинации ранее перенесших COVID-19 граждан.

Читайте также: В Марий Эл поступила ещё одна партия вакцины против COVID-19