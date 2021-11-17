Москва, 17 ноября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий привлечение к уголовной ответственности за неуплату алиментов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

ИА REGNUM Госдума

Уточняется, что уголовно наказуемой неуплатой алиментов родителями на содержание несовершеннолетних (либо совершеннолетних, но нетрудоспособных) детей или совершеннолетними трудоспособными детьми на содержание нетрудоспособных родителей признается совершенная неоднократно (то есть лицом, подвергнутым ранее административному наказанию за аналогичное деяние) неуплата без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением.

Гражданин освобождается от уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, если он в полном объеме погасил задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке, определяемом законодательством РФ.

В Госдуме отмечают, что сейчас имеются случаи, когда частичная уплата должниками алиментов в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом, трактуется как исполнение должниками своих алиментных обязательств, что влечет принятие соответствующими органами решений об отказе в возбуждении уголовного дела либо об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий наказывать неплательщиков алиментов даже при частичных минимальных выплатах.