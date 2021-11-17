Москва, , 17:01 — REGNUM Новое правительство Германии может заставить Украину отказаться от использования российского газа. Об этом 17 ноября заявил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Вместо этого вида топлива Киеву могут предложить использовать зеленую энергетику, полагает эксперт из ФРГ.

«Мне кажется, что новое правительство в Германии будет требовать от Украины зеленой сделки: откажитесь от российского газа и переходите на ветряные генераторы, на солнечные батареи и этого германская политика будет жёстко требовать», — сказал Рар.

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