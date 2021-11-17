Москва, 17 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Новое правительство Германии может заставить Украину отказаться от использования российского газа. Об этом 17 ноября заявил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Вместо этого вида топлива Киеву могут предложить использовать зеленую энергетику, полагает эксперт из ФРГ.

«Мне кажется, что новое правительство в Германии будет требовать от Украины зеленой сделки: откажитесь от российского газа и переходите на ветряные генераторы, на солнечные батареи и этого германская политика будет жёстко требовать», — сказал Рар.