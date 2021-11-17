Москва, 17 ноября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий наказывать неплательщиков алиментов даже при частичных минимальных выплатах, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправки в КоАП позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Сейчас сложилась неоднородная судебная практика, когда в одних случаях суды придерживаются правовой позиции, согласно которой нормы статьи КоАП предполагают полную неуплату присужденных к взысканию алиментов в течение двух и более месяцев, а при частичной выплате алиментов состав административного правонарушения в действиях должников отсутствует.

Административное наказание по ст. 5.35.1 КоАП наступает за неуплату алиментов в течение двух месяцев. Штраф составит до 20 тыс. рублей, предусмотрены и другие виды наказания.

По состоянию на 1 января 2020 г. остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей составлял 806,4 тыс. производств, на 1 октября 2020 г. — 797,7 тыс. производств, приводят данные в правительстве.