Кострома, , 17:08 — REGNUM В 2022 году в Костромской области откроют центр поддержки одарённых детей «Антарес». Об этом сообщает дума региона.

Занятия «Антареса» в Нальчике Официальная группа учебного центра «ВКонтакте»

Центр будет создан на базе одного из образовательных учреждений города Волгореченска и сможет принять около 600 детей. Средства на ремонт помещений, закупку оборудования — 228 млн рублей выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование».

В «Антаресе» детей будут учить по программам с техническим, физкультурным, естественно-научным, музыкальным и художественным уклоном. Отмечается, что кроме очного обучения в центре проведут профильные смены, конкурсы, фестивали и соревнования.

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