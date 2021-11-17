Кострома, 17 ноября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В 2022 году в Костромской области откроют центр поддержки одарённых детей «Антарес». Об этом сообщает дума региона.

Официальная группа учебного центра «ВКонтакте» Занятия «Антареса» в Нальчике

Центр будет создан на базе одного из образовательных учреждений города Волгореченска и сможет принять около 600 детей. Средства на ремонт помещений, закупку оборудования — 228 млн рублей выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование».

В «Антаресе» детей будут учить по программам с техническим, физкультурным, естественно-научным, музыкальным и художественным уклоном. Отмечается, что кроме очного обучения в центре проведут профильные смены, конкурсы, фестивали и соревнования.