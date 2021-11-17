Москва, 17 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о замене ставки LIBOR на специальную ставку ЦБ, которая применяется к банкам в случае неисполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Предусматривается замена ставки LIBOR ставкой, рассчитываемой ЦБ для целей соответствующей нормы. При этом максимальный размер процентной ставки, которая вводится в качестве ограничения, не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения.

Для обеспечения единообразных подходов к банковским продуктам в разных валютах аналогичная замена предусмотрена в отношении ключевой ставки Банка России, которая используется при ограничении ЦБ процентной ставки кредитной организации по вкладам в рублях.

Процентные ставки в рублях, долларах США и евро будут рассчитываться Банком России ежемесячно (при наличии соответствующих операций на рынке), охватывая различные по срокам продукты: как вклады «до востребования», так и широкий диапазон срочных вкладов в разрезе сроков привлечения средств: от «до 30 дней» до «свыше 3 лет», отмечают авторы законопроекта.

Сейчас ставка LIBOR используется ЦБ для принятия решения о максимальном размере процентной ставки для ограничения на величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада, заключаемых (пролонгируемых) в период действия ограничения.

С принятием закона ЦБ пойдет в русле мировых тенденций — на финансовых рынках прекращают использования ставки LIBOR в качестве базовой.