Воронеж, , 16:46 — REGNUM Громкое уголовное дело о жестоком убийстве на улице учительницы одной из воронежских школ направлено для рассмотрения в суд, об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Убийство

Обвинительное заключение в отношении 31-летнего обвиняемого в разбое и убийстве подписал заместитель прокурора области Константин Кремнев.

Нападение было совершено вечером 2 февраля 2021 года на Московском проспекте областного центра возле кафе «Рица». Как считает следствие, обвиняемый с целью ограбления напал на 47-летнюю учительницу, возвращавшуюся с работы, и нанес ей ножевые ранения, после чего скрылся. Женщина погибла на месте.

Обвиняемого задержали в Ростовской области. На данный момент он полностью признал свою вину. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, уточнили в прокуратуре.