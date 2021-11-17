Бишкек, , 16:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии разрешило делать прививку от коронавируса подросткам старше 16 лет, а также беременным и кормящим женщинам. Об этом сообщает пресс-служба минздрава сегодня, 17 ноября.

Вакцина © Наталья Диева

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В ведомстве отмечают, что такое решение принято в целях максимального охвата вакцинацией населения республики.

При этом подростков будут прививать американской вакциной «Pfizer».

Также стало известно о том, что теперь киргизстанцы могут получить третью дозу вакцины от COVID-19 во всех временных прививочных пунктах столицы Киргизии, а для остальных регионов вакцинация третьей дополнительной дозой будет доступна в течение одной недели.

Дополнительно привиться имеют право граждане с умеренным и тяжелым иммунодефицитом, ранее привившиеся инактивированными вакцинами граждане старше 60 лет, медицинские работники и граждане, ранее переболевшие коронавирусом.

Для буферной вакцинации будет применяться российский препарат «Спутник Лайт».

Напомним, что после прививки вакциной «Pfizer» в Норвегии умерли 23 человека. У 13 из них уже подтвердили смерть от побочных эффектов, спровоцированных применением этого препарата.

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