Городищенский район, Пензенская область, , 16:49 — REGNUM Прокуратура Пензенской области требует устранить нарушения при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Городищенском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФАП в Пензенской области Epp.genproc.gov.ru

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» ГБУЗ «Городищенская районная больница» по результатам аукциона заключило госконтракт с московской компанией ООО «Бизнесстройкомплекс» на строительство семи ФАПов в сельских поселениях.

Во время прокурорской проверки по возводимым в текущем году ФАПам установлено, что на двух их них не смонтированы пандусы. Также не завершено строительство ФАПа в селе Архангельское, срок сдачи которого по госконтракту 31 октября 2021 года.

Подрядчику внесено представление об устранении выявленных нарушений, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Главному врачу ГБУЗ «Городищенская районная больница» внесено представление об устранении нарушений законодательства при приеме в эксплуатацию двух ФАПов с отклонениями от технических требований к установке пандусов.

ИА REGNUM напоминает, с 1 ноября ФАП, расположенный в селе Ухтинка Бессоновского района, был перепрофилирован под прием амбулаторных пациентов с подтвержденным коронавирусом. Медики ведут прием пациентов, имеющих удовлетворительное состояние и нуждающихся в повторном осмотре, а также корректируют лечение, осуществляют очередной забор мазка.

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