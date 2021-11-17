Москва, , 16:45 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о пошлине за временное проживание в России для получения образования, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Размер пошлины составит 1600 рублей за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации в целях получения образования.

Таким образом, она будет равна государственной пошлине за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

Сейчас иностранные граждане, обучающиеся в вузах и институтах России, получают разрешение на временное проживание в Российской Федерации на общих основаниях в пределах установленной правительством квоты.

В Госдуме обсуждаются норма, на основании которой иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования.

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