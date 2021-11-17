Москва, 17 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о пошлине за временное проживание в России для получения образования, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Размер пошлины составит 1600 рублей за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации в целях получения образования.

Таким образом, она будет равна государственной пошлине за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

Сейчас иностранные граждане, обучающиеся в вузах и институтах России, получают разрешение на временное проживание в Российской Федерации на общих основаниях в пределах установленной правительством квоты.

В Госдуме обсуждаются норма, на основании которой иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования.