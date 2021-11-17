Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга сотрудники ФСБ несколько часов не впускали арендаторов в бизнес-центр «Сенатор» из-за обысков по делу о незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей через криптовалюту. Об этом 17 ноября сообщает издание «Фонтанка».

ФСБ Андрей Стенин

Обыски по делу о незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей параллельно проходят в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на улице Кропоткина, и в Москве. По данным издания, с раннего утра арендаторы помещений элитного бизнес-центра в Петербурге не могли зайти в помещения вплоть до середины дня.