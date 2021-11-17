Москва, 17 ноября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Евросоюз бесит тот факт, что Россия отказывается его слушаться. Об этом 17 ноября заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки. Евросоюз

По его словам, Евросоюз злится не только на Россию, но и на другие страны, которые не собираются подчиняться его требованиям.

«Еще 10 лет назад в Европе топали ножкой и приказывали делать то, что хочет Запад. Сейчас это невозможно. Отсюда злость на Китай, Россию, Турцию, Иран — на всех, кто не хочет выстроить «красивый» западный либеральный мир», — сказал Рар.