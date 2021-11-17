Москва, 17 ноября 2021, 16:42 — REGNUM Госдума может 25 ноября обсудить вопрос неприкосновенности депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В соответствии с регламентом в течение семи дней комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение Генпрокурора, пояснил Володин.
«В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября», — отметил спикер Госдумы.
В Госдуму поступило представление генерального прокурора Игоря Краснова.
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