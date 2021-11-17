Москва, , 16:42 — REGNUM Госдума может 25 ноября обсудить вопрос неприкосновенности депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

В соответствии с регламентом в течение семи дней комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение Генпрокурора, пояснил Володин.

«В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября», — отметил спикер Госдумы.

В Госдуму поступило представление генерального прокурора Игоря Краснова.

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