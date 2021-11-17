Волгоград, , 16:51 — REGNUM Заключительный этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы Волгограда провела 17 ноября конкурсная комиссия. Депутатам городской думы рекомендованы три претендента, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы

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Ко второму этапу конкурса были допущены трое — Анна Манчуковская, Владимир Марченко и Игорь Романов. Комиссия заслушала каждого кандидата, которые представили своё видение развития Волгограда и организации работы администрации города. Всех трёх претендентов единогласно рекомендовали городской думе для избрания на должность главы областного центра. Внеочередное заседание представительного органа местного самоуправления назначено на 19 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на конкурс по замещению должности мэра Волгограда было подано семь заявок. Пост главы стал вакантным после добровольного ухода Виталия Лихачёва.

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