Белград, , 17:11 — REGNUM Сербия располагает стабильными резервами нефти, нефтепродуктов и мазута для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу теплоэлектростанций во время отопительного сезона. Об этом 17 декабря заявила министр энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Мазут Penza350.ru

По словам министра, Сербия располагает резервами на 40,5 дней.

«Это значит, что у нас есть обязательный запас на 25,5 дней и оперативный запас на четыре дня, что вместе составляет 29,5 дней. Общий запас мазута электропромышленности Сербии, государственного резерва и теплоэлектростанций составляет 73 000 тоны. Всего этого вместе достаточно на 40,5 дней», — передал телеканал РТС слова Михайлович.

Напомним, что ранее Северная Македония объявила о том, что в стране намечается большой дефицит электроэнергии.