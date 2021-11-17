Лондон, , 17:32 — REGNUM Компания Warner Bros. не добавила имя писательницы Джоан Роулинг к списку гостей спецэпизода «Гарри Поттера». Об этом 17 ноября пишет издание «Канобу».

Джоан Роулинг (сс) Daniel Ogren

Представители компании не объяснили, почему в списке не оказалось автора книг о мальчике-волшебнике. Издание The Hollywood Reporter предполагает, что Роулинг не пригласили на съёмки спецэпизода, так как ранее она получила множество негативных комментариев из-за своего высказывания о трансгендерах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьера спецпрограммы под названием «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» состоится 1 января 2022 года. Эпизод будет доступен на платформе HBO Max.

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