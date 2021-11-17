Копейск, Челябинская область, 17 ноября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области гражданин 1992 года рождения повредил автомобиль женщины. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Вып. 16. Реж. Вячеслав Котёночкин. 1986. СССР Хулиганство

В полицию обратилась гражданка 1979 года рождения. Оказалось, что неизвестные покусились на её автомобиль. Размер ущерба превысил 30 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска поймали подозреваемого. Молодой человек рассказал, что посчитал машину собственностью его знакомой, с которой ранее повздорил. Он не справился со своими эмоциями и повредил капот. Правда, позже понял, что ошибся.