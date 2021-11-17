Владимир, , 16:40 — REGNUM В отношении временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Под арестом Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая 2». Реж. Александр Давыдов. 1987. СССР

По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года Вишневский получил незаконное денежное вознаграждение в размере как минимум 600 тысяч рублей. За это он оказывал общее покровительство коммерческой фирме — пообещал бизнесмену не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов. При получении очередной части взятки в размере 400 тысяч рублей врио замгубернатора задержали 15 ноября.

Вишневскому предъявили обвинение по статье «Получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере». Вину он не признал.

По ходатайству следователя фигуранта дела заключили под стражу до 14 января 2022 года.