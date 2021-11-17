Симферополь, 17 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. К началу декабря текущего года в Крыму завершится формирование нового десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщает 17 ноября пресс-служба Минобороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM ВДВ

Данные о формировании нового полка были опубликованы по итогам расширенного заседания военного совета ВДВ РФ.

Десантно-штурмовой полк создаётся из 56-й Камышинской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

«К началу декабря текущего года будет завершено переформирование Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в десантно-штурмовой полк, который войдет в состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения», — сообщили в Минобороны России.

Напомним, о планах переформирования базирующейся в Волгоградской области 56-й десантно-штурмовой бригады и её переводе в крымскую Феодосию сообщал в марте текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В октябре командующий ВДВ России Андрей Сердюков проводил проверку строительства объектов нового полка, создающихся в Феодосии.