Ульяновск, , 06:31 — REGNUM В Ульяновской области местную жительницу оштрафовал на 50 тыс. рублей за донос на сотрудников полиции. Об этом сообщает УМВД по региону.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в Барыше, в дежурную часть которой поступила информация о распитии алкоголя в городском парке. Прибывший наряд задержал за нарушение общественного порядка местного жителя. В полиции заявляют, что в это время к правоохранителям подошла знакомая задержанного, потребовав забрать её вместе с ним в ОВД, на что получила отказ.

«Недовольная гражданка пошла в прокуратуру и написала заявление об избиении её сотрудниками полиции. После проведения проверки факт избиения не подтвердился», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Барышский городской суд вынес обвинительный приговор, назначив женщина 50 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области был вынесен приговор вынесены судебные решения по двум уголовным делам о нападениях, которые едва не завершились убийствами. В одном из происшествий фигурантом уголовного дела стал племянник жертвы, в другом — любовник.

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