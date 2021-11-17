Москва, , 16:35 — REGNUM В Госдуму поступило представление генерального прокурора Игоря Краснова о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«В Государственную думу поступило представление Генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина», — сказал Володин.

Лишение неприкосновенности необходимо для проведения процессуальных действий, в частности, допросов и экспертиз с участием депутата Госдумы.

Рашкин обвиняется в незаконной охоте. В Саратовской области в багажнике машины парламентария обнаружили тушу лося. За браконьерство предусмотрена уголовная ответственность. дело находится на контроле в Следственном комитете России (СКР).

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