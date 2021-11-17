Москва, 17 ноября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Госдуму поступило представление генерального прокурора Игоря Краснова о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«В Государственную думу поступило представление Генерального прокурора о лишении неприкосновенности депутата Валерия Рашкина», — сказал Володин.

Лишение неприкосновенности необходимо для проведения процессуальных действий, в частности допросов и экспертиз с участием депутата Госдумы.

Рашкин обвиняется в незаконной охоте. В Саратовской области в багажнике машины парламентария обнаружили тушу лося. За браконьерство предусмотрена уголовная ответственность. Дело находится на контроле в Следственном комитете России (СКР).