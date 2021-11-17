Архангельск, 17 ноября 2021, 16:34 — REGNUM В России будет разработана программа по изучению биологии старения. Об этом в ходе выездного заседания президиума РАН и президиума Уральского отделения РАН заявил глава РАН Александр Сергеев.
Напомним, cегодня, 17 ноября, в Архангельске состоялось совместное выездное заседание президиума Российской академии наук и президиума Уральского отделения РАН. Знаковое событие посвящено 310-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова.
Как сообщало ИА REGNUM, российские ученые выявили механизм, тормозящий старение.