Архангельск, , 16:34 — REGNUM В России будет разработана программа по изучению биологии старения. Об этом в ходе выездного заседания президиума РАН и президиума Уральского отделения РАН заявил глава РАН Александр Сергеев.

Александр Сергеев Kremlin.ru

«РАН готовится программа по биологии старения, это вопрос актуальный в демографическом плане. Вопросы старения и биологии старения — абсолютно Terra incognita, так как нет ответа на вопрос — а что такое старение?», — сказал Сергеев.

Напомним, cегодня, 17 ноября, в Архангельске состоялось совместное выездное заседание президиума Российской академии наук и президиума Уральского отделения РАН. Знаковое событие посвящено 310-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ученые выявили механизм, тормозящий старение.