Москва, , 16:42 — REGNUM Политика Евросоюза в отношении других стран бывает преступной. Об этом 17 ноября заявил политолог Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я считаю — это преступление Европы во многом то, как она ведет политику в отношении других стран», — заявил эксперт.

По его словам, после окончания холодной войны страны Европы вместе с США начали отстраивать свою «либеральную Римскую империю». Элементом этой работы стало расширение НАТО на восток к границам России.

«Разбомбили Югославию, Ливию и Ирак. А Европа считает, что у нее лучшее политическое устройство. Таково мировоззрение европейцев. Но тут появились «крепкие орешки» вроде Лукашенко, которого невозможно сместить, невозможно бомбить, потому что это союзник России», — сказал Рар.

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