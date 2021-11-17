Гётеборг, Швеция, 17 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. 17 ноября суд в Гётеборге (юго-запад Швеции) признал шесть человек виновными, помимо прочего, в насильственных беспорядках во время BLM-протестов прошлым летом. Два человека приговорены к лишению свободы, трое несовершеннолетних приговорены к общественным работам. Об этом сообщается на сайте местного суда, передает телеканал SVT.

John Lucia Black Lives Matter

Приговор, оглашенный 17 ноября, касается первой из шести групп, участвовавших в обширном судебном разбирательстве по делу о массовых беспорядках. Всего по аналогичным делам на скамье подсудимых находятся 36 человек.

Журналисты отмечают, что самым весомым доказательством вины, оспаривать которое подсудимым и их адвокатам было невозможно, являются отснятые видеоматериалы с места происшествия. Всего в суд были представлено 1700 различных видеозаписей, которые были проанализированы полицейскими для установления личности подозреваемых.