Москва, , 16:32 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особом правовом режиме для иностранных студентов в России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

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Иностранные студенты смогут получать разрешение на временное проживание в России не на общих основаниях, а в упрощенной форме.

Согласно изменениям, разрешение на временное проживание в целях получения образования (РВПО) будет выдаваться иностранному гражданину по его заявлению при наличии подтверждения о зачислении в государственную образовательную или государственную научную организацию на срок обучения по очной форме и последующие сто восемьдесят календарных дней.

При этом студенты освобождаются от обязательства подтверждать факт владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации, ежегодно подавать уведомление о проживании. Кроме того, указанная категория лиц получит право в течение трех лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство (ВНЖ) в Российской Федерации.

В 2020 году на миграционный учет поставлено 265 056 иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в целях получения образования (в 2019 году — 681 832), приводят данные в правительстве.

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