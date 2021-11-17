Челябинск, , 16:30 — REGNUM В Челябинской области с начала 2021 года обнаружено 332 нарушения в сфере охраны и использования объектов животного мира. Об этом сообщил журналистам глава управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания регионального минэкологии Андрей Питовин.

Браконьеры

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР

Он отметил, что всего было вынесено 295 административных постановлений. А 27 протоколов составили по признакам уголовных преступлений. Общий размер наложенных штрафов составил 328,5 тыс. рублей.

Браконьеры причинили природе ущерб на 13 млн 215,6 тыс. рублей, добавил Питовин.