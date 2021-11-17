Москва, 17 ноября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Дени Байсаров, внук Аллы Пугачёвой, анонсировал «секретный бал» в особняке Леман в Москве. Об этом 17 ноября пишет телеграм-канал «Только никому».

Ермолаев Алексей Алла Пугачёва

По данным телеграм-канала, бал пройдёт в готическом стиле. Гостям Байсаров обещает «иммерсивное шоу и комнаты с мистическими обитателями» — при этом на фотографиях изображены масонские знаки и прочая оккультная атрибутика.

https://www.instagram.com/tv/CWN8xsBPlSg/

ИА REGNUM напоминает, что Дени Байсаров является сыном певицы Кристины Орбакайте и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Он родился в 1998 году, а в 2001 году его родители расстались.