Внук Аллы Пугачёвой анонсировал «самое таинственное мероприятие» в Москве
Москва, 17 ноября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Дени Байсаров, внук Аллы Пугачёвой, анонсировал «секретный бал» в особняке Леман в Москве. Об этом 17 ноября пишет телеграм-канал «Только никому».
Ермолаев Алексей
Алла Пугачёва
По данным телеграм-канала, бал пройдёт в готическом стиле. Гостям Байсаров обещает «иммерсивное шоу и комнаты с мистическими обитателями» — при этом на фотографиях изображены масонские знаки и прочая оккультная атрибутика.
https://www.instagram.com/tv/CWN8xsBPlSg/
ИА REGNUM напоминает, что Дени Байсаров является сыном певицы Кристины Орбакайте и чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Он родился в 1998 году, а в 2001 году его родители расстались.