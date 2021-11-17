Стокгольм, , 16:39 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции отказывается от своей нашумевшей рекомендации региональным властям не тестировать лиц, привитыми от COVID-19 двумя компонентами, на наличие заболевания. Об этом 17 ноября в эфире радиостанции Sveriges Radio заявила глава ведомства Карин Тегмарк Виселл.

Тест на COVID-19 Svo.aero

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Напомним, что с 1 ноября Агентство общественного здравоохранения рекомендовало не проводить тестирование вакцинированных от COVID-19 граждан, даже если у проявляются симптомы заболевания. Сама Виселль очередное изменение правил на тестирование COVID-19 объяснила изменением эпидемиологической ситуации.

«С понедельника, 22 ноября, мы снова рекомендуем регионам тестировать всех в возрасте от шести лет и старше, у кого есть симптомы», — заявила Виссель.

В Швеции также может быть снова актуально тестировать на COVID-19 даже тех лиц, у которых не проявляется симптомов, а также граждан, которые были за границей или работают в сфере здравоохранения.

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