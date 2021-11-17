Москва, , 16:28 — REGNUM То, что Россия решила сократить вложения в ценные бумаги США, можно объяснить экономической целесообразностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Динамика объемов вложений российских государственных активов в ценные госбумаги США в последние годы обусловлена рыночной конъюнктурой, возможностями и потребностями национальной экономики и, конечно, политическими аргументами, — сказала Воронкова. — Сегодняшние объемы и структуру инвестиций Российской Федерации в казначейские облигации США можно объяснить в первую очередь экономической целесообразностью — реальная доходность этих инструментов отрицательна и положительных изменений этого показателя ожидать не приходится, поскольку ФРС продолжает проведение стимулирующей денежно-кредитной политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что правительству РФ лучше вкладывать деньги в российскую экономику, нежели покупать ценные бумаги.

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