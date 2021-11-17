Кострома, 17 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников согласился дать Нерехте средства на ремонт нескольких улиц с тем, чтобы город расширил маршрутную сеть общественного транспорта. Об этом сообщает администрация региона.

Orenburg-gov.ru Ремонт дороги

Субсидия в размере 26 млн рублей пойдёт на асфальтирование, отсыпку гравием и организацию водоотведения на пяти улицах общей протяженностью 7 километров. Четыре из них — Чернышевского, Южная, Софьи Ковалевской и Гоголя расположены в черте города. Ещё одна ведёт от моста через реку Солоницу к деревне Клементьево. Работы предполагается осуществить в течение 2022 года.

«Улицы Южная, Софьи Ковалевской и Гоголя ведут к густонаселённому микрорайону, сейчас туда не ходит общественный транспорт. После того как их приведут в порядок, можно будет пустить маршрутки» , — пояснила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава Нерехтского района Ирина Воробьёва .

Ещё 4 миллиона рублей муниципалитету выделят на разработку проектно-сметной документации по реконструкции двух мостов через реку Нерехту. Сейчас одна из двух существующих в райцентре переправ закрыта, из-за этого в городе образуются пробки.

Напомним, ранее вопрос расширения маршрутной сети в районном центре стал темой для скандала. В Нерехте действуют два автобусных маршрута, рейсы по которым в рамках муниципального контракта совершают машины предпринимателя Максима Боровикова. В августе 2021 года в город вышли автомобили ярославской компании ООО «СГ-ТРАНС». Автобусы ездят по временным траекториям в рамках контракта по разработке новых маршрутов, заключенного с администрацией Нерехты. По словам Боровикова, ярославские маршрутки на 95% дублируют схему движения его автобусов и «отнимают» часть пассажиров. После того как Боровиков публично обвинил властей города и района в лоббировании интересов ярославского бизнеса, муниципальный контракт с ним попытались расторгнуть. Однако, антимонопольная служба не нашла для этого причин и отказалась вносить бизнесмена в реестр недобросовестных поставщиков.