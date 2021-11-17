Москва, 17 ноября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Правительству РФ лучше вкладывать деньги в российскую экономику, нежели искать «тихие гавани» для покупки ценных бумаг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ вновь сократила вложения в ценные бумаги США до 3,92 млрд долларов.

Ценная бумага Казначейства США

«Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги находится на лилипутских уровнях и изменения объемов этих вложений можно рассмотреть только под увеличительным стеклом, — констатировал Ордов. — Международные резервы России пухнут и уже достигли 622 млрд долларов, поэтому 3,9 млрд долларов, составляющие менее 1%, никакого принципиального и решающего значения иметь не могут. Современные финансовые рынки позволяют с минимальными издержками осуществить перевод сбережений в любую из основных конвертируемых валют».

Главным фактором в данном случае, как подчеркнул Ордов, остается доходность и надежность вложений.

«Хотя, как утверждал Джек Ма, самое ненадежное в этом мире — это отношения между людьми, — сказал экономист. — Если отношения между странами не заладились, то надежность страдает даже для финансовых инструментов. Поэтому будем рассчитывать на увеличение доли вложений в российскую экономику, а не американскую. Как показывает опыт последних лет, это гораздо надежней и перспективней, чем попытки искать «тихие гавани» на черный день, так как черный день может прийти гораздо раньше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть две причины, по которым в настоящее время РФ снижает вложения в ценные бумаги США.