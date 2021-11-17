Лондон, , 16:26 — REGNUM Офис премьер-министра Великобритании опубликовал заявление о визите премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса в Лондон во вторник, 16 ноября.

Парфенон, Афины

Отмечено, что оба лидера подчеркнули ценность отношений своих стран по случаю 200-летия войны за независимость Греции и договорились работать над их дальнейшим укреплением в таких областях, как торговля, образование и туризм.

По вопросу о просьбе Греции о возвращении мраморных скульптур Парфенона из Британского музея в музей Акрополя сообщается: премьер-министр Борис Джонсон сказал своему греческому коллеге, что он понимает силу чувств греческого народа по этому вопросу, но подтвердил давнюю позицию Великобритании о том, что этот вопрос касается попечителей Британского музея.

Кроме того, было отмечено, что оба политика согласились, что этот вопрос никоим образом не влияет на прочность партнерства между Великобританией и Грецией.