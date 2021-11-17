Москва, 17 ноября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Потребительский бум в мире сходит на нет вслед за дорожающими по всему миру товарами и услугами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Tom Drigers Торговля

«Послекризисная эйфория восстановительного роста мировой экономики сменяется явным замедлением, — сказал Ордов. — Нарушенные цепочки поставок привели к формированию дефицита предложения, а это, в свою очередь, обострило проблему мировой инфляции. Но потребительский бум сходит на нет вслед за дорожающими по всему миру товарами и услугами».

По его словам, самоизоляция и иные ограничительные меры привели к смене потребительских предпочтений у многих граждан, что обернулось большей локализацией товарных рынков и, возможно, станет дополнительным ограничением мировой торговли.

«Эффект глобализации позволил странам стать участниками единого процесса производства и разделения труда. В итоге рост мировой торговли отражал рост эффективности мирового производства, а это приводило к минимизации всех издержек и росту доступности товаров и услуг для среднестатистического гражданина. Нарушение этой отлаженной цепочки может привести не только к снижению натуральных объемов мирового производства, но и к продолжению инфляционного процесса, что наблюдается в беспрецедентно высоких инфляционных ожиданиях производителей. Эти ожидания уже закладываются в цену товаров и динамику этих цен в ближайшие месяцы», — сказал Ордов.

Но, как подчеркнул экономист, доходы людей не успевают за ростом цен, и привычный уровень жизни для всё большего количества граждан становится недостижим.

«А это явно дефляционный фактор. Мировая торговля — не самый надежный макроэкономический индикатор, но это вполне убедительный признак скорой стабилизации цен в мире, хотя и по вполне печальной причине отсутствия дополнительных реальных доходов у граждан», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировая торговля возвращается к многолетнему тренду несколько быстрее, чем планировалось в начале 2021 года.